Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

После увольнения с работы Мелек отправляется с подругами на обед в дорогой ресторан, где случайно встречает Серкана и Селин, — теперь девушки подозревают жениха Эды в измене. Тем временем Айдан Болат и Пырыл сплетничают об избраннице Серкана — его мать хочет знать все о флористке. Пока в Art Life обсуждают победу Каана Карадага в тендере, Селин переживает совсем о другом: ее волнует переезд Эды в дом Серкана. Почему ради флористки он готов поступиться своими принципами?



Оставайтесь с нами, чтобы смотреть бесплатно сериал «Постучись в мою дверь» — 10 серия 1 сезона уже ждет вас онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!



Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.