Постановка. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Постановка
2-й сезон
8-я серия
8.32021, Staged
Драмы, Комедии18+

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Постановка (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Из-за пандемии коронавируса актеры Вест-Эндского театра временно остались без работы в изоляции. Но чтобы не терять форму и не сходить с ума из-за происходящего в мире, они решают продолжать репетиции удаленно, что иногда становится причиной комических и абсурдных ситуаций.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb