Постановка (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Постановка. Сезон 2. Серия 4
2-й сезон
4-я серия
8.32021, Staged
Драма, Комедия18+

О сериале

Из-за пандемии коронавируса актеры Вест-Эндского театра временно остались без работы в изоляции. Но чтобы не терять форму и не сходить с ума из-за происходящего в мире, они решают продолжать репетиции удаленно, что иногда становится причиной комических и абсурдных ситуаций.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb