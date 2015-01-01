Последователи. Сезон 3. Серия 2
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Последователи (сериал, 2015) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

9.32015, The Following
Ужасы, Детективы18+

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Сюжет

Главный антигерой — Джо Кэрол, бывший профессор колледжа, который убивал молодых женщин, пока не был пойман. С того момента он провел множество часов за компьютером в тюремной библиотеке, создавая социальную сеть из убийц-подражателей, которые исполняют любую его команду...

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последователи»