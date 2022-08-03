Последователи (сериал, 2015) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Последователи. Сезон 3. Серия 1
9.32015, The Following
Ужасы, Триллер18+

О сериале

Главный антигерой — Джо Кэрол, бывший профессор колледжа, который убивал молодых женщин, пока не был пойман. С того момента он провел множество часов за компьютером в тюремной библиотеке, создавая социальную сеть из убийц-подражателей, которые исполняют любую его команду...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последователи»