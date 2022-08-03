Последователи. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Последователи
1-й сезон
4-я серия

Последователи (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.32013, The Following
Ужасы, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главный антигерой — Джо Кэрол, бывший профессор колледжа, который убивал молодых женщин, пока не был пойман. С того момента он провел множество часов за компьютером в тюремной библиотеке, создавая социальную сеть из убийц-подражателей, которые исполняют любую его команду...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последователи»