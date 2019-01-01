WinkСериалыПоследняя леди1-й сезон7-я серия
9.02019, Last Madame
Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Последняя леди (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сюжет
История поколений о хозяйке борделя и её правнучке-бизнесвумен: разгадывая глубокие противоречия жизни прабабушки и знакомясь с хаосом 40-ых годов прошлого века, Чи Линг расскажет и свою историю тоже.
Сериал Последняя леди 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.0 IMDb