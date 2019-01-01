Последняя леди. Серия 7
Wink
Сериалы
Последняя леди
1-й сезон
7-я серия
9.02019, Last Madame
Драмы18+

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Последняя леди (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

История поколений о хозяйке борделя и её правнучке-бизнесвумен: разгадывая глубокие противоречия жизни прабабушки и знакомясь с хаосом 40-ых годов прошлого века, Чи Линг расскажет и свою историю тоже.

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Информация

Страна
Сингапур
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 IMDb