8.02021, Последний министр. Сезон 2. Серия 7
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Последний министр (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Сатирическая комедия о нелегкой доле идеалиста на государственном посту с Яном Цапником в главной роли. С позором уволенный бывший мэр уральского города Малая Пышма Евгений Тихомиров внезапно получает должность главы Министерства перспективного планирования в Москве. Он с энтузиазмом берется за работу, не понимая, что вверенная структура существует лишь для отвода глаз, а сам он – марионетка, выбранная вышестоящим руководством, чтобы развалить бесполезный госорган. Тихомиров взаправду начинает бороться с коррупцией и сыплет многочисленными инициативами, и эта активность приводит к неожиданным результатам. Каким именно – смотрите в сериале «Последний министр» на Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Роман
Волобуев
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актриса
Анна
Шепелева
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- ДНАктриса
Дарья
Носик
- Актриса
Екатерина
Носик
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Сценарист
Роман
Волобуев
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- АБМонтажёр
Артём
Барышников
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- Оператор
Матвей
Ставицкий
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов