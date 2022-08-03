Последний министр (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Последний министр. Сезон 1. Серия 4
8.02020, Последний министр. Сезон 1. Серия 4
Комедия18+

Сатирическая комедия о нелегкой доле идеалиста на государственном посту с Яном Цапником в главной роли. С позором уволенный бывший мэр уральского города Малая Пышма Евгений Тихомиров внезапно получает должность главы Министерства перспективного планирования в Москве. Он с энтузиазмом берется за работу, не понимая, что вверенная структура существует лишь для отвода глаз, а сам он – марионетка, выбранная вышестоящим руководством, чтобы развалить бесполезный госорган. Тихомиров взаправду начинает бороться с коррупцией и сыплет многочисленными инициативами, и эта активность приводит к неожиданным результатам. Каким именно – смотрите в сериале «Последний министр» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

