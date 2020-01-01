Последний министр. Короткий день (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Когда министром перспективного планирования назначают деятельного Евгения Тихомирова, никто представить не может, к чему это приведeт. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативы эти не всегда разумны, а результат — крайне непредсказуем.



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