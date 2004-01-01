Последний из могикан (2004). Серия 3
Последний из могикан (2004)
1-й сезон
3-я серия

Последний из могикан (2004) (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2004, The Last of the Mohicans
Мультсериалы0+

О сериале

Война за право колонизации Америки. Французы одерживают победу, хитрые англичане не желают сдавать позиции. Среди кровавых сражений, ловко обходя засады и ловушки, зоркий охотник Соколиный Глаз и мудрый вождь Могикан Чингачгук ведут двух девушек к их отцу, полковнику английских войск...

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb