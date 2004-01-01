Последний из могикан (2004) (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
2004, The Last of the Mohicans
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Сюжет
Война за право колонизации Америки. Французы одерживают победу, хитрые англичане не желают сдавать позиции. Среди кровавых сражений, ловко обходя засады и ловушки, зоркий охотник Соколиный Глаз и мудрый вождь Могикан Чингачгук ведут двух девушек к их отцу, полковнику английских войск...
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Информация
СтранаИталия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb