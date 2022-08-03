Последний довод. Сезон 1. Серия 1
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Детям
Последний довод
1-й сезон
1-я серия

Последний довод (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Последний довод. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Юлия Богатырева – успешный адвокат и счастливая женщина, которая живет с любимым мужем и воспитывает дочь. Сказка заканчивается в одночасье, когда супруг Юлии умирает в автокатастрофе. Героиня впадает в депрессию и теряет работу, а свекровь пытается лишить ее родительских прав.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний довод»