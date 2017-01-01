Последний Богатырь. Экскурсия по Белогорью (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.72017, Последний Богатырь. Экскурсия по Белогорью. Серия 6
Комедия, Фэнтези12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Создатели фильма «Последний Богатырь» приоткрывают зрителям двери в волшебное Белогорье. Вместе мы подружимся с Водяным и Кощеем, станцуем с избушкой Бабы Яги и даже найдeм Меч-Кладенец! Сказки снова приходят в нашу жизнь.
