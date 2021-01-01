Последний аксель (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

WinkСериалыПоследний аксель1-й сезон7-я серия
2021, Последний аксель. Сезон 1. Серия 7
Драма18+
О сериале
После внезапной смерти отца-тирана Катя приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жесткого тренера и выступить на Чемпионате мира по фигурному катанию. Катя хочет победить и получить грант, с помощью которого она и ее младшая сестра обретут долгожданную свободу.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АМРежиссёр
Анарио
Мамедов
- Актриса
Елена
Подкаминская
- АЗАктриса
Ангелина
Загребина
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Карина
Разумовская
- АСАктёр
Александр
Семчев
- АЯАктёр
Алексей
Ягудин
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ГБАктёр
Геннадий
Блинов
- Актёр
Никита
Еленев
- ЕГСценарист
Екатерина
Григорьева
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- ДЖСценарист
Дана
Жанэ
- ОБСценарист
Ольга
Брылёва
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- ЕМПродюсер
Елена
Мельникова
- ИКХудожник
Игорь
Карев
- МДМонтажёр
Мария
Данилова
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- АСОператор
Алексей
Стрелов