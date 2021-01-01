Последний аксель (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Последний аксель. Сезон 1. Серия 7
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После внезапной смерти отца-тирана Катя приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жесткого тренера и выступить на Чемпионате мира по фигурному катанию. Катя хочет победить и получить грант, с помощью которого она и ее младшая сестра обретут долгожданную свободу.

Россия
Драма
45 мин / 00:45

7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

