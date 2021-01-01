Последние орлы. Документальный фильм | Film Studio Aves
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Film Studio Aves
1-й сезон
13789-я серия

Film Studio Aves (сериал, 2021) сезон 1 серия 13789 смотреть онлайн

8.32021, Последние орлы. Документальный фильм | Film Studio Aves
Блоги, Животные18+

Этот сериал пока недоступен

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Киностудия уже более 20 лет снимает фильмы о природе, диких животных и этнокультуре. За это время создано более 75 фильмов и 30 социальных роликов, в том числе для ведущих телекомпаний Европы. Сегодня наш интерес - дикая природа Европы, Кавказа, Каспийского региона, России и природные изменения после Чернобыльской катастрофы.

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Жанр
Блоги, Животные

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