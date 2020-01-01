Последнее королевство. Сезон 4. Серия 7
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Последнее королевство (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

9.12020, The Last Kingdom
Боевики, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Сюжет рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — заморских захватчиков. Главным героем повествования выступает ещe в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода.

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Страна
Великобритания
Жанр
Исторические, Боевики, Драмы
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последнее королевство»