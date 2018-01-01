Последнее королевство (сериал, 2018) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
9.12018, The Last Kingdom
Боевики, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сюжет рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — заморских захватчиков. Главным героем повествования выступает ещe в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Базалгетт
- Режиссёр
Питер
Хор
- ЭХРежиссёр
Энди
Хэй
- АДАктёр
Александр
Дреймон
- ЭБАктриса
Элиза
Баттеруорт
- АФАктёр
Арнас
Федаравичус
- МРАктёр
Марк
Роули
- ЭКАктриса
Эмили
Кокс
- ДНАктёр
Джеймс
Норткот
- МБАктриса
Милли
Брэйди
- ТИАктёр
Тимоти
Иннес
- ККАктёр
Каван
Клеркин
- Актёр
Иэн
Харт
- НМПродюсер
Найджел
Мэрчент
- ГНПродюсер
Гарет
Ним
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ИХАктёр дубляжа
Ил�ья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн
- АПКомпозитор
Айвё�р
Полсдоттир