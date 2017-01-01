Последнее королевство (сериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Последнее королевство. Сезон 2. Серия 4
9.12017, The Last Kingdom
Боевик, Драма18+

О сериале

Сюжет рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — заморских захватчиков. Главным героем повествования выступает ещe в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода.

