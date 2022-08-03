Последнее королевство. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Последнее королевство
2-й сезон
2-я серия

Последнее королевство (сериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

9.12017, The Last Kingdom
Боевик, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сюжет рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — заморских захватчиков. Главным героем повествования выступает ещe в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последнее королевство»