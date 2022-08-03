Последнее королевство (сериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
9.12017, The Last Kingdom
Боевик, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сюжет рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — заморских захватчиков. Главным героем повествования выступает ещe в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Базалгетт
- Режиссёр
Питер
Хор
- ЭХРежиссёр
Энди
Хэй
- АДАктёр
Александр
Дреймон
- ЭБАктриса
Элиза
Баттеруорт
- АФАктёр
Арнас
Федаравичус
- МРАктёр
Марк
Роули
- ЭКАктриса
Эмили
Кокс
- ДНАктёр
Джеймс
Норткот
- МБАктриса
Милли
Брэйди
- ТИАктёр
Тимоти
Иннес
- ККАктёр
Каван
Клеркин
- Актёр
Иэн
Харт
- НМПродюсер
Найджел
Мэрчент
- ГНПродюсер
Гарет
Ним
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн
- АПКомпозитор
Айвёр
Полсдоттир