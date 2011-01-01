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Пощечина (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2011, The Slap
Драмы18+

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Сюжет

Мини-сериал расскажет о том, какую лавину событий привела в действие оплеуха, которой наградил один из героев чужого расшалившегося ребенка, от внутрисемейных разборок до судебных исков, вскрывающих систему американских ценностей.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пощечина»