Пощечина
1-й сезон
5-я серия

Пощечина (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2011, The Slap
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мини-сериал расскажет о том, какую лавину событий привела в действие оплеуха, которой наградил один из героев чужого расшалившегося ребенка, от внутрисемейных разборок до судебных исков, вскрывающих систему американских ценностей.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

