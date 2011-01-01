Пощечина (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Мини-сериал расскажет о том, какую лавину событий привела в действие оплеуха, которой наградил один из героев чужого расшалившегося ребенка, от внутрисемейных разборок до судебных исков, вскрывающих систему американских ценностей.



Сериал Пощечина 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.