Пошаговая инструкция изготовления самодельной формы для литья любых рыболовных грузил
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Folk Сraft
1-й сезон
Пошаговая инструкция изготовления самодельной формы для литья любых рыболовных грузил

Folk Сraft (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.92021, Пошаговая инструкция изготовления самодельной формы для литья любых рыболовных грузил
Блог18+

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О сериале

Литье алюминия – процесс очень увлекательный и полезный. Благодаря моим методам и технологиям вы поймете, как можно отлить в домашних условиях различные детали, самоделки, фигуры. А еще просмотр моего канала вам позволит получить приятные эмоции и сэкономить деньги.

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Жанр
Блог
Время
20 мин / 00:20

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