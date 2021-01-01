WinkСериалыFolk Сraft1-й сезонПошаговая инструкция изготовления самодельной формы для литья любых рыболовных грузил
Folk Сraft (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.92021, Пошаговая инструкция изготовления самодельной формы для литья любых рыболовных грузил
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О сериале
Литье алюминия – процесс очень увлекательный и полезный. Благодаря моим методам и технологиям вы поймете, как можно отлить в домашних условиях различные детали, самоделки, фигуры. А еще просмотр моего канала вам позволит получить приятные эмоции и сэкономить деньги.
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