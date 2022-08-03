Портрет в студии. Мастер-класс Игоря Сахарова
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PhotoWebExpo
1-й сезон
Портрет в студии. Мастер-класс Игоря Сахарова

PhotoWebExpo (сериал, 2021) сезон 1 серия 1029 смотреть онлайн

6.12021, Портрет в студии. Мастер-класс Игоря Сахарова
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

PhotoWebExpo - это крупнейший ресурс о фотографии, фототехнике и видеотехнике в России и русскоязычном сегменте интернета. YouTube канал и сайт сегодня имеет самую многочисленную суточную аудиторию. Здесь вы всегда найдете самые актуальные новости фоторынка, обзоры и тесты на самые новые камеры, а также сможете ознакомиться с абсолютно бесплатными видеоуроками и мастер-классами от самых успешных фотографов и видеографов.

Жанр
Блог
Время
64 мин / 01:04

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