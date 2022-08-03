Порт (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Детективный триллер от режиссера «Мажора» с Романом Маякиным в роли продажного таможенника, оказавшегося на перепутье. Бизнесмен Платон и его жена Ариадна похищены. Работающий в порту таможенник Лев Гарин понимает, что это происшествие ведет к нему: он состоял в любовной связи с Ариадной, а требования шантажистов касаются его профессиональной деятельности. Если Лев пойдет на условия похитителей, он, вероятно, спасет Ариадну, но тогда всплывет правда о его махинациях. Гарин все больше запутывается, как ему поступить, и все отчетливее понимает, что стал жертвой мести. Какой выбор сделает Лев и кто ему мстит, расскажет сериал «Порт» 2021 года, который можно посмотреть на Wink онлайн.

