Поросенок (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В одном замечательном мире, в самом замечательном его месте живет замечательный маленький поросенок. Все, что с ним случается, интересно и радостно, его окружают милые и добрые создания... ну, каждый по-своему милый и по-своему добрый. А если и происходит с ним что-нибудь плохое, то оно все равно оборачивается чем-то хорошим. Во всяком случае, на его, поросячий, взгляд.

