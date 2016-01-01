Поразительные чудеса мира (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2016, Weird Wonders of the World
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
7.4 IMDb