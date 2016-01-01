Поразительные чудеса мира. Сезон 2. Серия 2
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Поразительные чудеса мира
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Поразительные чудеса мира (сериал, 2016) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2016, Weird Wonders of the World
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.4 IMDb