Поразительные чудеса мира (сериал, 2016) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
2016, Weird Wonders of the World
Документальные18+
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Сюжет
С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 IMDb