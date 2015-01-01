Поразительные чудеса мира. Сезон 1. Серия 6
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Поразительные чудеса мира
1-й сезон
6-я серия

Поразительные чудеса мира (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2015, Weird Wonders of the World
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.4 IMDb