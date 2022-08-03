Поразительные чудеса мира. Сезон 1. Серия 3
Поразительные чудеса мира
1-й сезон
3-я серия

Поразительные чудеса мира (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Weird Wonders of the World
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 IMDb