Поразительные чудеса мира. Сезон 1. Серия 2
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Поразительные чудеса мира
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2-я серия

Поразительные чудеса мира (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Weird Wonders of the World
Документальный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 IMDb