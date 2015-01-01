Поразительные чудеса мира (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, Weird Wonders of the World
Документальный18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.
Сериал Поразительные чудеса мира 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.4 IMDb