Популярная наука (сериал, 2015) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Документальный проект канала National Geographic, созданный в жанре научпоп. В каждой серии предметом исследования становится какая-либо злободневная тема ― тайны мозга и методы лечения рака, зависимости и борьба с пандемиями, суеверия и нехватка энергетических ресурсов и многое другое.



