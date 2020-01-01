Факультатив. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2020, Понятие «современный русский литературный язык». Литературный язык, его устная и письменная формы. Основные нормы произношения (понятие об орфоэпии)
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На этом уроке вы подробно разберeте понятие современный русский литературный язык, узнаете о формах литературного языка, углубитесь в понятие об орфоэпии, узнаете основные нормы произношения.
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