Wink
Детям
Факультатив. Русский язык
2-й сезон
1-я серия

Факультатив. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2020, Понятие «современный русский литературный язык». Литературный язык, его устная и письменная формы. Основные нормы произношения (понятие об орфоэпии)
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке вы подробно разберeте понятие современный русский литературный язык, узнаете о формах литературного языка, углубитесь в понятие об орфоэпии, узнаете основные нормы произношения.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Понятие «современный русский литературный язык» 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг