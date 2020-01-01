11 класс. Геометрия (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

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На этом уроке мы познакомимся с такой фигурой, как конус. Изучим элементы конуса, виды его сечений. И узнаем, с какой фигурой конус имеет много общих свойств.



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