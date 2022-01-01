Помидор Доппи (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

Помидор Доппи. Сезон 2. Серия 25
Помидор Доппи
2-й сезон
25-я серия
8.12022, Pomidor Do'ppi
Мультсериалы, Комедия0+
Веселый красный помидорчик каждый день пускается в захватывающие приключения — как один, так и вместе с друзьями. «Помидор Доппи» — мультсериал для малышей с позитивным посылом.

Доппи — красный помидор, который живет в уютном домике и с интересом изучает мир вокруг. Он то бросается делать ремонт, то тренируется, чтобы стать теннисным чемпионом, до отправляется на космодром — общаться с пришельцами и летать к другим планетам. Доппи знает далеко не все и то и дело ошибается, но его жизнерадостность не дает ему опустить руки. Он устроит на своем участке огород, спрячется от жары и научится играть в футбол, а помогать ему в этом будут друзья.

