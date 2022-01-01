Помидор Доппи (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 1
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 2
- 0+5 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 3
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 4
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 5
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 6
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 7
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 8
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 9
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 10
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 11
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 12
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 13
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 14
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 15
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 16
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 17
- 0+4 мин
Помидор Доппи
Сезон 2 Серия 18
О сериале
Веселый красный помидорчик каждый день пускается в захватывающие приключения — как один, так и вместе с друзьями. «Помидор Доппи» — мультсериал для малышей с позитивным посылом.
Доппи — красный помидор, который живет в уютном домике и с интересом изучает мир вокруг. Он то бросается делать ремонт, то тренируется, чтобы стать теннисным чемпионом, до отправляется на космодром — общаться с пришельцами и летать к другим планетам. Доппи знает далеко не все и то и дело ошибается, но его жизнерадостность не дает ему опустить руки. Он устроит на своем участке огород, спрячется от жары и научится играть в футбол, а помогать ему в этом будут друзья.
Включайте мультик «Помидор Доппи», смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.
Сериал Помидор Доппи 2 сезон 25 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.