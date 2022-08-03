Получилось у нее - получится и у вас! Я взял ученицу | первое ювелирное изделие без опыта
Wink
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Bonn Factory
1-й сезон
4458-я серия

Bonn Factory (сериал, 2021) сезон 1 серия 4458 смотреть онлайн

7.32021, Получилось у нее - получится и у вас! Я взял ученицу | первое ювелирное изделие без опыта
Блог18+

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О сериале

Bonn- создание уникальных вещей из металла. От эскиза до готового продукта. От сценария до готового фильма. Команда Bonn Factory сейчас состоит из одного молодого и амбициозного человека- меня. Я трачу все доступные мне ресурсы на развитие своего дела.

Жанр
Блог
Время
8 мин / 00:08

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