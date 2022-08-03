WinkСериалыBonn Factory1-й сезон4458-я серия
Bonn Factory (сериал, 2021) сезон 1 серия 4458 смотреть онлайн
7.32021, Получилось у нее - получится и у вас! Я взял ученицу | первое ювелирное изделие без опыта
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О сериале
Bonn- создание уникальных вещей из металла. От эскиза до готового продукта. От сценария до готового фильма. Команда Bonn Factory сейчас состоит из одного молодого и амбициозного человека- меня. Я трачу все доступные мне ресурсы на развитие своего дела.