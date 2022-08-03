8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

На этом уроке мы начнем рассмотрение положения основных слоев русского общества. Речь пойдет о дворянстве. Рассмотрим положение дворянства в обществе в дореформенный и послереформенный период. Узнаем о классификации и привилегиях этого слоя, о росте и расслоении дворянского сословия после реформ 60-х годов и утрате господствующего положения классическими представителями дворянства помещиками.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

