Полли Покет (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Приключения находчивой девочки Полли, которая доказывает, что сильным может быть даже самый маленький человек. Взрослые часто говорят Полли, что она ещe слишком мала, чтобы делать всe, что ей хочется. Но Полли доказывает, что быть маленькой — это не ограничение, а наоборот, большой плюс. Это еe главная сила!

