Полли Покет (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

8.62021, Polly Pocket
Эта серия пока недоступна
О сериале
Приключения находчивой девочки Полли, которая доказывает, что сильным может быть даже самый маленький человек. Взрослые часто говорят Полли, что она ещe слишком мала, чтобы делать всe, что ей хочется. Но Полли доказывает, что быть маленькой — это не ограничение, а наоборот, большой плюс. Это еe главная сила!
СтранаКанада
ЖанрМультсериалы
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ББРежиссёр
Брент
Бочар
- ДИРежиссёр
Джон
Изен
- ЭТАктриса
Эмили
Теннант
- ШЧАктриса
Шеннон
Чан-Кент
- ПДАктриса
Патриция
Дрэйк
- РРАктриса
Рона
Риз
- ИХАктёр
Иэн
Хэнлин
- МХАктриса
Марика
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэвид
Кэй
- ЭКАктриса
Эллен
Кеннеди
- ШФСценарист
Ши
Фонтана
- ЭАСценарист
Элиз
Аллен
- МБСценарист
Марк
Б. Парди
- ККПродюсер
Кристофер
Кинэн
- КНПродюсер
Керстен
Ньюлендс
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- МШКомпозитор
Майк
Шилдс