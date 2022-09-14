Полли Покет. Сезон 3. Серия 14
Wink
Детям
Полли Покет
3-й сезон
14-я серия

Полли Покет (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

8.62021, Polly Pocket
Мультсериалы, Для самых маленьких18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Приключения находчивой девочки Полли, которая доказывает, что сильным может быть даже самый маленький человек. Взрослые часто говорят Полли, что она ещe слишком мала, чтобы делать всe, что ей хочется. Но Полли доказывает, что быть маленькой — это не ограничение, а наоборот, большой плюс. Это еe главная сила!

Страна
США, Канада, Ирландия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полли Покет»