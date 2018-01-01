Полли Покет. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Полли Покет
1-й сезон
4-я серия

Полли Покет (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.62018, Polly Pocket
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Приключения находчивой девочки Полли, которая доказывает, что сильным может быть даже самый маленький человек. Взрослые часто говорят Полли, что она ещe слишком мала, чтобы делать всe, что ей хочется. Но Полли доказывает, что быть маленькой — это не ограничение, а наоборот, большой плюс. Это еe главная сила!

Сериал Полли Покет 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полли Покет»

Всё