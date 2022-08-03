Капитан Малюга сталкивается с делом, которое изменит его жизнь: виновником происшествия стал абсолютно голый популярный блогер. Видео допроса, попавшее в сеть, превращает капитана в ходячий мем, и все попытки полицейского избавиться от своей славы только усиливают его популярность. Впереди его ждут миллионы просмотров и подписчиков, семейная драма и служебные конфликты, несанкционированные митинги и отчаянные попытки понять, как устроен незнакомый и пугающий мир интернета.

