7.82021, Полицейский с YouTюба. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма18+
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Полицейский с YouTюба (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Капитан Малюга сталкивается с делом, которое изменит его жизнь: виновником происшествия стал абсолютно голый популярный блогер. Видео допроса, попавшее в сеть, превращает капитана в ходячий мем, и все попытки полицейского избавиться от своей славы только усиливают его популярность. Впереди его ждут миллионы просмотров и подписчиков, семейная драма и служебные конфликты, несанкционированные митинги и отчаянные попытки понять, как устроен незнакомый и пугающий мир интернета.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АСРежиссёр
Акаки
Сахелашвили
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ДБАктёр
Денис
Бузин
- АРАктёр
Андрей
Ребенков
- Актёр
Александр
Булатов
- БКАктёр
Богдан
Кибалюк
- ТЦАктриса
Таша
Цветкова
- АБАктёр
Андрей
Борисов
- Актриса
Снежана
Самохина
- СААктёр
Семён
Арзуманов
- АБАктёр
Андрей
Бурков
- ВДСценарист
Владислав
Длянчев
- АКСценарист
Артем
Клинков
- Сценарист
Александр
Грязин
- КТСценарист
Ксения
Токмакова
- МКПродюсер
Максим
Кирюхин
- СКПродюсер
Сергей
Каршков
- ДСПродюсер
Джулия
Сотникова
- МЖХудожник
Максим
Жуков
- МКОператор
Максим
Колиганов
- АБКомпозитор
Артур
Байдо