Полицейский с YouTюба. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Полицейский с YouTюба
1-й сезон
1-я серия
7.82021, Полицейский с YouTюба. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма18+

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Полицейский с YouTюба (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Капитан Малюга сталкивается с делом, которое изменит его жизнь: виновником происшествия стал абсолютно голый популярный блогер. Видео допроса, попавшее в сеть, превращает капитана в ходячий мем, и все попытки полицейского избавиться от своей славы только усиливают его популярность. Впереди его ждут миллионы просмотров и подписчиков, семейная драма и служебные конфликты, несанкционированные митинги и отчаянные попытки понять, как устроен незнакомый и пугающий мир интернета.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полицейский с YouTюба»