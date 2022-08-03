Для самостоятельного изучения предлагается видеоурок на тему Политика. Как известно, политическая сфера жизни общества считается наиболее сложной и в то же время важной при изучении курса Обществознание. На занятии вы сможете более подробно познакомиться со всеми четырьмя системами политики нормативной, институциональной, коммуникативной и культурной, проанализировать каждую из них.



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