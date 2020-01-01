Политическое, социально–экономическое развитие Киевской Руси
Wink
Детям
10 класс. История России
Древняя Русь
Политическое, социально–экономическое развитие Киевской Руси

10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.52020, Политическое, социально–экономическое развитие Киевской Руси
Образовательные0+

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Сюжет

На этом видеоуроке все желающие познакомятся с темой Политическое, социально-экономическое развитие Киевской Руси. Учеников ждет рассказ об истории древнерусского государства, традициях правления, экономических, социальных и политических особенностях. Кроме того, учитель коснется основных проблем Киевской Руси.

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