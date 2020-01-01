WinkДетям10 класс. История РоссииДревняя РусьПолитическое, социально–экономическое развитие Киевской Руси
10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
6.52020, Политическое, социально–экономическое развитие Киевской Руси
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом видеоуроке все желающие познакомятся с темой Политическое, социально-экономическое развитие Киевской Руси. Учеников ждет рассказ об истории древнерусского государства, традициях правления, экономических, социальных и политических особенностях. Кроме того, учитель коснется основны�х проблем Киевской Руси.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Политическое, социально–экономическое развитие Киевской Руси 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.