11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 10 серия 3 смотреть онлайн

Из данного урока вы узнаете о том, какой сложный путь прошла Россия в своем политическом развитии в период 19912000 гг. Это время политического становления и выбор вектора развития Российской Федерации. В период 19912000 гг. в России боролись между собой законодательная, исполнительная и президентская ветви власти, и никто не хотел уступать свои полномочия. О том, чем закончилась эта борьба, вы узнаете, изучив данный урок.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Политическое развитие России в 1991 - 2000 гг 10 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.