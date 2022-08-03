10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

На видеоуроке, посвященном теме Политический строй в России в XVII веке, перечисляются предпосылки, раскрывается суть зародившейся в XVII веке абсолютной монархии в России. Называются отличительные черты российской и европейской абсолютных монархий. Подчеркивается необходимость реформ, проводимых в тот период для поддержания власти: бюрократической, реформы армии, создание нового свода законов. Подчеркивается значение царя Алексея Михайловича Романова для установления в России политического строя абсолютной монархии.



