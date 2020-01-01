11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Политический строй России к началу XX в.
11 класс. История России
Россия на рубеже XIX-XX вв
Политический строй России к началу XX в.

На уроке рассматриваются проблемы политического строя России накануне Первой русской революции и политические предпосылки к началу революции. Особое внимание уделяется характеристике самодержавной монархии в России как важнейшему пережитку в жизни страны и развитию черносотенного движения, приведшему к еврейским погромам.

