WinkДетям11 класс. История РоссииРоссия на рубеже XIX-XX ввПолитический строй России к началу XX в.
11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.52020, Политический строй России к началу XX в.
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке рассматриваются проблемы политического строя России накануне Первой русской революции и политические предпосылки к началу революции. Особое внимание уделяется характеристике самодержавной монархии в России как важнейшему пережитку в жизни страны и развитию черносотенного движения, приведшему к еврейским погромам.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Политический строй России к началу XX в 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.