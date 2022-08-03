WinkДетям10 класс. ОбществознаниеПолитическая жизнь обществаПолитический режим. Тоталитаризм и авторитаризм
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
6.32020, Политический режим. Тоталитаризм и авторитаризм
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Этот видеоурок поможет пользователям получить представление на тему Политические режим. На нем вы познакомитесь с новым термином, описывающим характер политической власти, политический режим, запишите его определение. Также рассмотрите основные его особенности и существующие формы.
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