Этот видеоурок поможет пользователям получить представление на тему Политические режим. На нем вы познакомитесь с новым термином, описывающим характер политической власти, политический режим, запишите его определение. Также рассмотрите основные его особенности и существующие формы.



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