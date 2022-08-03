Политический процесс
Wink
Детям
11 класс. Обществознание
Политическое измерение современных обществ
Политический процесс

11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

5.52020, Политический процесс
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

С помощью этого видеоурока вы сможете самостоятельно изучить тему Политический процесс. Вначале дадим определение новому термину (политический процесс), рассмотрим, как он происходит в современном обществе. Изучим, как развитие политических отношений в каждый отдельный момент времени определяется сложным противодействием интересов различных субъектов политики.

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Жанр
Образовательные
Время
5 мин / 00:05

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