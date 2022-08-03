С помощью этого видеоурока вы сможете самостоятельно изучить тему Политический процесс. Вначале дадим определение новому термину (политический процесс), рассмотрим, как он происходит в современном обществе. Изучим, как развитие политических отношений в каждый отдельный момент времени определяется сложным противодействием интересов различных субъектов политики.



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